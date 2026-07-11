Milano, 41enne trovato morto in casa a Corsico: sul corpo segni di violenza

(Adnkronos) – Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato oggi in un appartamento di Corsico, nel Milanese. A quanto apprende AdnKronos, la vittima, identificata come un italiano di 41 anni con precedenti penali, presentava segni compatibili con una morte violenta.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti dal forte cattivo odore proveniente dall’appartamento. Al momento non è stato possibile stabilire da quanti giorni l’uomo fosse deceduto. Sul caso sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Corsico, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.

Accanto al cadavere i carabinieri hanno trovato un coltello intriso di sangue. La vittima è Alessio Borelli, italiano, pregiudicato e con diversi precedenti di polizia in materia di stupefacenti. L’abitazione, situata all’ottavo piano, era chiusa dall’esterno e i vigili del fuoco intervenuti sono entrati nell’appartamento attraverso una finestra.

La vittima abitava da sola. L’abitazione, il cui interno è a soqquadro, verrà sottoposta a sequestro. Sul posto, oltre ai Carabinieri della Sezione Indagini Scientifiche del Nucleo Investigativo ed al medico legale, è giunta anche Ilaria Perinu, pm di turno della Procura della Repubblica di Milano.