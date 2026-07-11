Mondiali, oggi Argentina-Svizzera: probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – I campioni del mondo in carica dell’Argentina tornano in campo per l’ultimo quarto di finale del mondiale 2026. Nella notte tra oggi, sabato 11 luglio, e domenica 12 luglio, la nazionale albiceleste guidata in panchina del ct Lionel Scaloni, affronta la Svizzera, in diretta tv e streaming. In palio un posto in semifinale nella rassegna iridata di scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. II match si disputerà a Kansan City. Nel loro match degli ottavi di finale gli argentini hanno superato per 3-2 l’Egitto grazie ai gol di Romero, Messi e Fernandez, mentre gli elvetici hanno sconfitto ai rigori la Colombia.

La sfida tra Argentina e Svizzera è in programma nella notte tra oggi sabato 11 luglio e domenica 12 luglio alle 3. Ecco le probabili formazioni:

Argentina (4-4-2): Emiliano Martínez; Molina, Lisandro Martínez, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez. Ct: Lionel Scaloni.

Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Rieder, Vargas; Embolo. Ct: Murat Yakin.

Il match tra Argentina e Svizzera sarà trasmesso in diretta televisiva sula Rai e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn.