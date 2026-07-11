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MotoGp, oggi la gara Sprint del Gp di Germania – Diretta

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Oggi, sabato 11 luglio, il Motomondiale torna in pista con la gara Sprint del Gran Premio di Germania (visibili in diretta tv e streaming). Si riparte al Sachsenring dopo la tripletta Aprilia nel Gp d’Olanda, con le due Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez che hanno preceduto il pilota ufficiale Jorge Martin. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen sia nella sprint che nella gara della domenica, e superato da Martin in vetta alla classifica piloti. 

 

La MotoGp tornerà protagonista in Gran Bretagna il prossimo 9 agosto dopo la pausa estiva. 

 

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