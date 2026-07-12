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McGregor, il rientro nell’UFC dura pochi secondi: stop per infortunio

(Adnkronos) – Il rientro di Conor McGregor nella UFC dura pochi secondi. Il fighter 37enne, assente da 5 anni, torna nell’ottagono a Las Vegas per affrontare Max Holloway ma viene subito bloccato da un infortunio: match sospeso e annullato.  

McGregor si lancia subito all’attacco con una serie di calci ma, come mostrano le immagini, poggia male la gamba destra. Il movimento provoca un infortunio che condiziona immediatamente l’atleta: McGregor non sta in piedi e deve appoggiarsi alla gabbia. Holloway si accorge subito della situazione: “Sospendete il match”.  

L’attesissimo ritorno di McGregor evapora, il fighter lascia l’ottagono e diserta le interviste. Affida la sua amarezza a un post social: “Ho saltato e tirato calci per tutta la preparazione e anche nel backstage prima del match. È successo dal nulla, per me è il baratro: sono all’inferno”. Dana White, numero 1 della UFC, si sbilancia con una prima diagnosi: “Non sono un medico ma penso si tratti di un legamento crociato”. 

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