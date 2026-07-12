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Sinner, il Re di Wimbledon incontra la Royal Family: “Giocate a tennis?”

(Adnkronos) – “Giocate a tennis?”. Dopo il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner incontra la Royal Family. Il protocollo dell’All England Club prevede che il vincitore del torneo si intrattenga con i membri della famiglia reale prima di mostrare il trofeo al pubblico. Sinner, dopo aver ‘verificato’ che il suo nome è stato inciso nell’albo d’oro, scambia 4 chiacchiere con il principe William, la principessa Kate, i principini George e Charlotte. 

 

Il primogenito appare il più coinvolto nelle discussioni tennistiche. “Giochi a tennis?”, chiede Sinner. “Yes sir”, la risposta. “Tutti i giorni?”, incalza l’azzurro. “No, non tutti i giorni: nei weekend”. “Bisogna divertirsi”, il consiglio di Sinner, che soddisfa le curiosità del principe William sulle condizioni di gioco in campo tra caldo, sole calante e vento. 

 

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