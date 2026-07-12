Tour de France, oggi nona tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Il Tour de France 2026 torna protagonista con la sua nona tappa. Oggi, domenica 12 luglio, i ciclisti scenderanno ancora in strada nella nuova edizione della Grande Boucle – in diretta tv e streaming, in chiaro – dove ad attenderli ci sarà una frazione da 185,5 chilometri che parte da Malemort e arriva a Ussel. Si tratta dell’ultima tappa prima del riposo di domani.

Il percorso che affronteranno i ciclisti non sarà omogeneo, con costanti sali scendi che culmineranno nel traguardo volante di Beynat, posto dopo 44,9 chilometri. La prima scalata sarà quella di Cote de Naves, 2,3 chilometri di salita al 7,4% di pendenza media, per poi affrontare quelle del Suc au May, 3,8 km al 7,7%, e del Cote de la Croix du Pey, 4,8 km al 6%. L’ultima salita sarà quella del Mont Bessou, dove i ciclisti affronteranno una scalata da 900 metri e 7,3% di pendenza media.

La partenza della nona tappa del Tour de France è prevista per le 13.35, con l’arrivo che è invece in programma intorno alle 17.47.

La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.