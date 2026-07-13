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Dal Parlamento Ue via libera al nuovo partenariato con il Messico

ROMA (ITALPRESS) – Via libera del Parlamento europeo ai due accordi destinati a rafforzare i rapporti politici ed economici tra l’Unione europea e il Messico. L’obiettivo è ampliare gli scambi, creare nuove opportunità per le imprese, promuovere lo sviluppo sostenibile e rafforzare la cooperazione nella lotta alla corruzione. Secondo l’Europarlamento, nello scenario più favorevole le esportazioni complessive di beni e servizi dell’Ue verso il Messico potrebbero crescere fino al 75%, mentre le aziende europee potrebbero risparmiare circa 100 milioni di euro l’anno grazie alla riduzione dei dazi. L’accordo prevede infatti l’eliminazione di quasi tutte le tariffe ancora in vigore, con benefici soprattutto per il settore agroalimentare. Particolare rilievo viene dato anche alla tutela delle indicazioni geografiche: 568 prodotti tradizionali europei saranno protetti in Messico, impedendo la commercializzazione di imitazioni. Gli eurodeputati hanno sottolineato il valore strategico del partenariato in un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni. L’intesa migliorerà inoltre l’accesso delle imprese europee agli appalti pubblici messicani, includendo nuove opportunità in 14 Stati del Paese.

gsl

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