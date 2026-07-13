Data Center da 270mila metri quadrati a Pozzaglio: la proposta al vaglio del Comune

A Pozzaglio potrebbe arrivare un data center da 270mila metri quadrati su terreni ora agricoli. La proposta depositata allo sportello unico per le attività produttive del Comune lungo la via Brescia, arriva da una società specializzata in questo tipo di infrastrutture, la Green1 Italy con sede a Milano e al momento non è ancora iniziata l’istruttoria in Conferenza dei servizi.

A lanciare l’allarme sul progetto è Maria Grazia Bonfante di “Salviamo il paesaggio”, rete ambientalista che da anni denuncia il problema della cementificazione e della proliferazione di impianti agricoli – industriali (quali biogas e biometano) in un territorio a prevalente destinazione agricola. Proprio Bonfante ha pubblicato sulla sua pagina Facebook alcuni stralci della “proposta preliminare per la Conferenza dei servizi” depositata in Comune, per un progetto che necessita anche di una variante al Pgt del paese. Interessati dall’insediamento anche i Comuni limitrofi o vicini di Cremona, Corte de Frati, Olmeneta, Castelverde, Casalbuttano, Robecco d’Oglio.

Tra i recettori sensibili presenti nelle vicinanze, c’è anche il polo scolastico di Brazzuoli.

I Data Center sono grandi capannoni che ospitano server e impianti necessari ad archiviare, elaborare e far circolare dati per servizi cloud, app, siti e sistemi di intelligenza artificiale. Stanno proliferando un po’ dovunque, ma soprattutto in Lombardia e nell’hinterland milanese. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano allo stato attuale sono arrivate a Terna richieste di installazioni per una potenza energetica complessiva pari a 84 gigawatt.

Le preoccupazioni che sorgono attorno a questi impianti riguardano non solo il consumo di suolo, ma anche l’enorme quantità di acqua necessaria per i raffreddamento e la grande quantità di energia richiesta per il funzionamento dei server.

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