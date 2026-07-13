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Doping, squalifica di un anno per il tennista argentino Facundo Bagnis

(Adnkronos) –
Il tennista argentino Facundo Bagnis è stato squalificato un anno. Lo ha reso noto l’International Tennis Integrity Agency (Itia), spiegando che il 36enne ha accettato la sanzione per una violazione delle norme antidoping e ha rinunciato al diritto di comparire davanti a un tribunale indipendente. L’ex numero 55 del ranking mondiale, oggi 431° nella classifica Atp, era risultato positivo all’idroclorotiazide, un diuretico, in occasione di un controllo effettuato durante le qualificazioni degli Us Open 2025. Bagnis ha sostenuto che la sostanza fosse contenuta in un integratore alimentare prescritto dal proprio medico. Una spiegazione ritenuta plausibile dall’Itia, che ha comunque applicato la sospensione prevista dai regolamenti. Il giocatore si era autosospeso già dallo scorso ottobre e tale periodo sarà conteggiato ai fini della squalifica. 

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