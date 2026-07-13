Ultime News

13 Lug 2026 Omicidio Youssef a Crema, la ricostruzione: tre fermati e l’arma cercata nell’Adda
13 Lug 2026 Opera, il Ponchielli guarda al futuro: da Puccini a Britten una stagione tra tradizione e nuove generazioni
13 Lug 2026 Cremonese, prima campanella: il Maestro è già in cattedra
13 Lug 2026 La foto simbolo della siccità: il Po in secca a Isola Serafini
13 Lug 2026 Cremonese: che le danze abbiano inizio, visite mediche anche per Gerli
Nazionali

E’ morto Sam Neill, star di ‘Jurassic Park’

(Adnkronos) – Addio a Sam Neill. L’attore neozelandese, 78 anni, è morto lunedì a Sydney, in Australia. Lo scrive il New York Times. Ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata cinque decenni. Era conosciuto per il suo ruolo da protagonista, il Dottor Alan Grant, nella saga di ‘Jurassic Park’. Ha spaziato tra decine di ruoli in televisione e al cinema, tra cui ‘Peaky Blinders’, ‘Caccia a Ottobre Rosso’ e ‘Lezioni di piano’. 

La famiglia di Neill ha annunciato la sua scomparsa con un post su Instagram. “Sam era circondato dalla famiglia ed è scomparso con la dignità che ha caratterizzato tutta la sua vita”, si legge nel messaggio. 

A Neill era stato diagnosticato un linfoma angioimmunoblastico a cellule T nel marzo 2022 ed era in cura da anni. La famiglia ha dichiarato nel comunicato che al momento della morte era “libero dal cancro”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...