Ultime News

13 Lug 2026 Cremo, Bonazzoli subito a segno: è il primo ad arrivare al centro Arvedi
13 Lug 2026 Omicidio di Crema, trovato nell’Adda un coltello: potrebbe essere l’arma del delitto
13 Lug 2026 Po in secca, chiusa la centrale di Isola Serafini: in arrivo una nuova ondata di caldo su Cremona
13 Lug 2026 Festa dell’Unità, l’edizione 2026 alle Colonie Padane punta sul confronto politico
13 Lug 2026 Verde urbano, il Comune investe: 915 mila euro per alberi, parchi e riqualificazioni
Nazionali

Ranking Fifa, Italia sempre più giù: cosa cambia per gli azzurri dopo i Mondiali

(Adnkronos) – In attesa di ripartire con la scelta del nuovo commissario tecnico, la Nazionale si trova a dover fare i conti con il ranking Fifa. E una classica che non sorride, dopo la mancata partecipazione ai Mondiali 2026. Gli Azzurri, dodicesimi all’inizio del torneo, sono scesi al momento al quindicesimo posto, superati – tra le altre – anche da Svizzera e Croazia. L’Italia si ritrova così al punto più basso dal giugno 2019, dopo l’assenza a Russia 2018. In quel caso, la nazionale era ripartita con Roberto Mancini, arrivando alla vittoria dell’Europeo nell’estate 2021. Un percorso che spera di ripetere il nuovo presidente federale Giovanni Malagò, affiancato dal direttore tecnico Paolo Maldini e dal nuovo advisor Leonardo.  

Ecco il ranking Fifa aggiornato alle semifinali dei Mondiali. Curiosità: le quattro squadre arrivate al penultimo atto del torneo occupano le prime quattro posizioni.  

1) Francia – 1948,97 punti  

2) Argentina – 1943,47 punti  

3) Spagna – 1934,79 punti  

4) Inghilterra – 1889,42 punti  

5) Brasile – 1804,92 punti  

6) Marocco – 1803,99 punti  

7) Portogallo – 1787,85 punti  

8) Belgio – 1778,36 punti  

9) Olanda – 1775,54 punti  

10) Messico – 1754,30 punti  

11) Colombia – 1739,89 punti  

12) Germania – 1726,22 punti  

13) Croazia – 1723,05 punti  

14) Svizzera – 1710,88 punti  

15) Italia – 1704,73 punti
 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...