Ultime News

13 Lug 2026 Omicidio Youssef a Crema, la ricostruzione: tre fermati e l’arma cercata nell’Adda
13 Lug 2026 Opera, il Ponchielli guarda al futuro: da Puccini a Britten una stagione tra tradizione e nuove generazioni
13 Lug 2026 Cremonese, prima campanella: il Maestro è già in cattedra
13 Lug 2026 La foto simbolo della siccità: il Po in secca a Isola Serafini
13 Lug 2026 Cremonese: che le danze abbiano inizio, visite mediche anche per Gerli
Nazionali

Uccide la moglie malata e si toglie la vita: tragedia familiare a Bologna

(Adnkronos) – Avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe tolto la vita. Un omicidio-suicidio sarebbe avvenuto in un appartamento in via Shakespeare a Bologna sabato mattina. A darne notizia è il Resto del Carlino.  

Secondo i primi accertamenti, Roberto Rizzioli, 81 anni, avrebbe esploso due colpi di pistola, regolarmente detenuta, contro la moglie Gianna Galletti, 86 anni, che si trovava a letto. Avrebbe poi rivolto l’arma contro se stesso, esplodendo un terzo colpo. 

A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, che hanno trovato i corpi e chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. 

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è che il gesto possa essere stato determinato dalle gravi condizioni di salute della donna, che, secondo quanto emerso dai primi riscontri, era affetta da una grave malattia. Le indagini sono in corso. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...