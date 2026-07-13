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Nazionali

Wimbledon, Sinner: “Sangue, sudore e lacrime di gioia”

(Adnkronos) –
“Sangue, sudore e lacrime (di gioia)!
Questo team mi sprona, mi mette continuamente alla prova e non mi delude mai. Non sarei qui senza di voi. Non riesco a credere che ci siamo riusciti di nuovo. Grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile! Ci vediamo l’anno prossimo Wimbledon”. Così su Instagram Jannik Sinner all’indomani del trionfo bis sull’erba londinese, dove posta diverse foto del successo ai ‘Championships’ e tra questa una con tutto il suo team.  

L’altoatesino ha sconfitto in finale il tedesco Alexander Zverev in 4 set. “Congratulazioni Sascha per il tuo straordinario torneo. È stata una grande battaglia ieri, mi hai spinto al limite”, ha aggiunto il numero uno del mondo.  

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