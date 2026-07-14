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Frana sulle Dolomiti di Sesto dopo il temporale: nessun escursionista coinvolto

(Adnkronos) – Una grossa frana di detriti si è staccata nel primo pomeriggio di oggi sulle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Tre Scarperi, dopo un forte e improvviso temporale che ha interessato la zona di San Candido, in provincia di Bolzano. Poiché l’area è particolarmente frequentata da escursionisti, è scattato l’allarme e sono state avviate le ricerche per escludere il coinvolgimento di persone. 

Il Soccorso alpino e speleologico dell’Alto Adige ha mobilitato numerose squadre, trasportate in quota dagli elicotteri, per effettuare le verifiche nell’area interessata dal distacco. 

Poco dopo le 17 è arrivato il cessato allarme: le ricerche hanno escluso la presenza di persone sotto la massa di terra e roccia e i soccorritori hanno iniziato il rientro a valle. 

Una seconda frana, di dimensioni più contenute, si è verificata in val Fiscalina senza causare problemi.  

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