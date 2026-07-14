Legge elettorale, Schlein: “Irricevibile, opposizioni faranno muro”. Forza Italia e Lega verso sì a preferenze

(Adnkronos) – La nuova legge elettorale approda oggi nell’aula della Camera. “Questa pessima legge elettorale è irricevibile, nel metodo e nel merito – ha detto la segretaria Elly Schlein alla riunione congiunta dei gruppi Pd di Camera e Senato – Se la sono costruiti su misura per paura di perdere le elezioni, facendo forzature costanti in Parlamento. Dopo la sconfitta al referendum costituzionale è un chiaro tentativo di realizzare il premierato con la legge elettorale. Ed è incredibile che questa sia la sola priorità di questa destra in un Paese con la crescita a zero, i salari tra i più bassi e le bollette più care d’Europa”.

“Noi – ha detto Schlein – continueremo a fare muro insieme alle altre opposizioni contro questa pessima legge elettorale. Con questa destra non voteremo nulla, mentre voteremo tutti gli emendamenti soppressivi e quelli comuni presentati con i nostri alleati. Voteremo anche tutti gli emendamenti dei nostri alleati che pure superano le liste bloccate con collegi uninominali o preferenze”.

La Lega, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, dovrebbe votare a favore dell’emendamento sulle preferenze alla nuova legge elettorale presentato da Fratelli d’Italia-Noi moderati e Udc. Il voto sull’emendamento dovrebbe arrivare stasera o al massimo domani mattina.

Forza Italia sarebbe orientata a votare sì, a quanto si apprende da fonti parlamentari, all’emendamento sulle preferenze. La decisione finale, però, uscirà dalla riunione dei gruppi azzurri, convocata per oggi alle 12.