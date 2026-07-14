Medicina, al via le iscrizioni al semestre aperto





ROMA (ITALPRESS) – Al via le iscrizioni al Semestre aperto, il nuovo percorso di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria. Gli studenti potranno presentare domanda fino al 3 agosto sul portale universitaly.it. Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto per l’anno accademico 2026/2027 che conferma l’impianto del Semestre aperto – accesso libero ai corsi con il superamento degli esami, Fisica , Chimica e Propedeutica Biochimica e Biologia per la definitiva immatricolazione – e introduce alcune novità. In fase di iscrizione gli studenti dovranno indicare almeno 10 sedi dove procedere alla successiva immatricolazione e indicare anche un corso affine su cui intendono concorrere. Le attività didattiche prenderanno il via il 1° settembre e si dovranno concludere non oltre dieci giorni prima del primo appello d’esame, fissato per il 10 dicembre. Gli esiti saranno pubblicati il 23 dicembre. Il secondo appello si svolgerà l’11 gennaio, con pubblicazione dei risultati il 20 gennaio. Novità anche per le prove d’esame. Le domande rimangono 31: 10 a completamento e 21 a risposta multipla, consentendo agli studenti di conseguire una valutazione fino a 30 e lode. Ogni risposta corretta assegnerà 1 punto, quella errata comporterà una penalizzazione di 0,1 punti. Le risposte non date saranno valutate con un punteggio pari a 0. Rispetto allo scorso anno vengono aumentati a 50, da 45, i minuti a disposizione per sostenere le prove. La graduatoria nazionale sarà composta da tre sezioni: nella prima sarà inserito chi avrà superato 3 esami; nella seconda gli studenti che avranno conseguito almeno due 18/30; nella terza coloro che avranno superato un solo esame. Per accompagnare gli studenti nella preparazione è già online una piattaforma gratuita che mette a disposizione contenuti didattici, esercitazioni, strumenti di autovalutazione e, progressivamente, moduli formativi e simulazioni degli esami, affiancando le attività organizzate dagli atenei.

fsc/gtr

© Riproduzione riservata