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Rivola “Nelle moto il segreto è la continua innovazione”

ROMA (ITALPRESS) – La fortuna della nostra italianità va alimentata quotidianamente. Il gruppo Piaggio ha investito negli ultimi 10 anni un miliardo e quattrocento milioni. Il segreto è la continua innovazione e nel caso delle corse la tecnologia è quotidiana, un obbligo e una bellissima esperienza”. Sono le parole di Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, in occasione dell’evento “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista”.
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