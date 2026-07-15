Ascolti tv, la semifinale dei Mondiali 2026 stravince in prime time con 8.559.000 telespettatori

(Adnkronos) –

Nella giornata di ieri la semifinale dei Mondiali 2026 – Francia-Spagna stravince in prime time con 8.559.000 telespettatori pari al 48,22% di share, dalle 21 alle 22.58 (primo tempo a 8.104.000 telespettatorie 44,1% di share, secondo tempo a 9.009.000 telespettatori e 52,6% di share). Secondo gradino dal podio per Canale5 con ‘Mio figlio’ che ottiene 1.386.000 telespettatori (share del 10,2%). Su Rai2 ‘Storie al Bivio di Sera’ ha conquistato 522.000 telespettatori pari al 2,94 di share.

Su Italia1 ‘Mamma ho preso il morbillo’ ha raggiunto 607.000 telespettatori (share del 3,75%), su Rai3 ‘È andato tutto bene’ ha ottenuto 412.000 telespettatori (2,4% di share), su Rete4 ‘Il pesce innamorato’ ha totalizzato 427.000 telespettatori (2,6% di share), su La7 ‘Insider – Dietro la verità’ ha raggiunto 303.000 telespettatori (2,2% di share) e su Tv8 ‘Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo’ ha conquistato 210.000 telespettatori (share del 1,3%).

A seguire sul Nove ‘Save the Dating – Amori in Corso’ ha ottenuto 321.000 telespettatori con il 2% di share (‘L’Amore Non Dorme Mai’ a 260.000 e il 2,6% di share) e infine su Rai4 ‘Shut In’ è stato visto da 229.000 telespettatori (1.3% di share).