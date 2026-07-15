Ultime News

15 Lug 2026 Transizione energetica: 55 utenze del Comune collegate al parco fotovoltaico di via Postumia
15 Lug 2026 Legge elettorale, governo ko. Ventura: “Inciampo”. Piloni: “Non c’è più maggioranza”
15 Lug 2026 Cremonese, l’attaccante Frank Tsadjout ceduto al Vicenza a titolo definitivo
15 Lug 2026 Cremona International Music Academy, due settimane di lezioni e concerti in città
15 Lug 2026
Ponza D’Autore il 17 e 18 luglio con Tajani, Durigon e Calenda
Nazionali

Bozzali (Sindem): “Diagnosi precoce è essenziale nell’Alzheimer”

(Adnkronos) – “Nell’Alzheimer la diagnosi precoce è essenziale, indipendentemente da trattamenti che si possono mettere in atto. Diagnosi precoce significa riconoscere non solamente una sindrome, ma una vera e propria malattia che è stata ben codificata in termini di meccanismi fisiopatologici e che possiede elementi diagnostici e prognostici abbastanza precisi”. Così Marco Bozzali, presidente Sindem – Associazione autonoma aderente alla Società italiana di neurologia per le demenze, intervenendo all’incontro ‘Alzheimer: bisogno sociale, responsabilità collettiva’, ospitato dalla Santa Sede, presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana, dedicato alle prospettive della presa in carico delle persone con malattia di Alzheimer. 

“Di fronte a trattamenti farmacologici in grado di modificare il decorso della malattia – ha proseguito Bozzali – una diagnosi precoce aumenta la possibilità di successo rispetto a una tardiva. Questo perché i farmaci vanno a modificare il decorso, quindi la fisiopatologia e i meccanismi della malattia”. Negli anni è cambiato anche il modo di fare la diagnosi: “Siamo passati da una diagnosi di tipo sindromico, cioè un insieme di sintomi e segni, a una diagnosi di tipo neurobiologico. Significa che quello che stiamo osservando nel paziente è dovuto alla malattia di Alzheimer e non ad altre patologie”, ha concluso Bozzali. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...