Ultime News

15 Lug 2026 Blitz a Orzinuovi: catturata banda di rapinatori. Colpi anche nel cremonese
15 Lug 2026 Albero abbatte semaforo in viale Trento e Trieste, chiusa la strada
15 Lug 2026 Valzer di dirigenti scolastici: all’Aselli va Nolli e Ferrari al CPIA. Carbone all’Einaudi
15 Lug 2026 Santanchè, bancarotta e truffa allo Stato: ex ministra rischia nuovo processo a Milano
15 Lug 2026
BigMama si è laureata al Politecnico di Milano: “A tutte le vittime del cancro”
Nazionali

Tour de France, Waerenskjold vince allo sprint l’undicesima tappa e Pogacar resta in maglia gialla

(Adnkronos) –
Soren Waerenskjold vince l’undicesima tappa del Tour de France, la Vichy-Nevers di 161 km. Il norvegese del team Uno-X Mobility si impone allo sprint davanti all’olandese Olav Kooij (Decathlon Cma Cgm) e al belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech). Lo sloveno Tadej Pogacar (Uae team Emirates) conserva la maglia gialla di leader della classifica generale con 3’36” sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e 4’06” sul belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora Hansgrohe). Domani dodicesima frazione con partenza dal circuito Nevers Magny Cours e arrivo a Chalon-sur-Saône dopo 179 km.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...