Aio Palermo lancia “Dentisti d’agosto” per le emergenze odontoiatriche

PALERMO (ITALPRESS) – Uno strumento efficace e tempestivo per fronteggiare emergenze odontoiatriche in un periodo in cui gli studi sono per gran parte chiusi per le ferie estive. Si chiama Dentisti d’agosto ed è l’iniziativa lanciata per il prossimo mese dall’Associazione italiana odontoiatri (Aio) Palermo, con l’obiettivo di offrire a cittadini e turisti un riferimento concreto e di prossimità in caso di urgenze o di cure non rinviabili.

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