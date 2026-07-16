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Caldo estremo sull’Italia, oggi 15 città da bollino rosso. Ma al Nord è allerta temporali

(Adnkronos) – Il caldo stringe la sua morsa su un Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico. L’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute indica per la giornata di oggi, giovedì 16 luglio, 15 città da bollino rosso. Ma allo stesso tempo la Protezsione civile ha diffuso un’allerta meteo per temporali.  

L’allerta massima, livello 3, con rischi per la salute della popolazione generale è prevista per oggi in 15 capoluoghi sui 27 monitorati: Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo). Si contano inoltre 2 città in arancione (livello 2, con rischi di salute per i fragili): Bolzano e Milano . In giallo tutte le altre (livello 1, di pre-allerta), con nessun bollino verde (livello 0). 

Domani, venerdì 17 luglio, giornata più rovente, le città in rosso saranno 16 (si aggiunge Milano), in arancione 4: Ancona, Civitavecchia, Messina e Napoli.  

Contemporaneamche una parte dell’Italia deve fare i conti con il maltempo. La Protezione civile ha diramato un bollettino con allerta gialla per temporali in Lombardia (Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali); Piemonte (Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline); Trentino Alto Adige (Provincia Autonoma di Trento) e gran parte del Veneto.  

L’allerta gialla per rischio idrogeologico riguarda sempre Lombardia e Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento 

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