Cronaca
Ciclista investito da un furgone in via Tibaldi. E’ in condizioni serie
L'incidente è accaduto poco dopo le 16. Un 19enne è stato portato in ospedale in codice rosso
Un giovane ciclista è stato investito oggi poco dopo le 16 in via Tibaldi davanti al civico 6. Ferito in modo serio un ragazzo di 19 anni. Soccorso, è stato accompagnato in ambulanza in ospedale in codice rosso. Il ciclista, che era insieme ad un amico, stava uscendo da via Astegiano, quando è stato investito da un furgone.
Dopo l’impatto, il 19enne è stato scaraventato a terra. Sul posto, oltre all’ambulanza e all’auto medica, anche una pattuglia della polizia stradale.
Gli agenti hanno effettuato i rilievi e dovranno ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.
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