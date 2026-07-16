Crollo ponte Morandi, ex ad Aspi Giovanni Castellucci condannato a 12 anni

(Adnkronos) – L’ex Amministratore Delegato di Aspi e Atlantia Giovanni Castellucci è stato condannato in primo grado a 12 anni, per il crollo del ponte Morandi, avvenuto a Genova il 14 agosto 2018, che provocò la morte di 43 persone. La sentenza nel processo di primo grado è stata pronunciata questo pomeriggio. Castellucci, già condannato per la strage di Avellino, si trova attualmente nel carcere di Opera a Milano. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto una condanna a 18 anni e sei mesi.

L’ex direttore vigilanza Mit su concessioni autostradali Mauro Coletta è stato condannato a 5 anni. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto la condanna a dieci anni.

In aula ad ascoltare le lettura della sentenza anche la sindaca di Genova, Silvia Salis. Presente in aula anche il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari.