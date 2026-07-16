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Diplomacy Magazine – Puntata del 16 luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nella trentaseiesima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Bassam Essam Rady, ambasciatore d’Egitto a Roma. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” fa il punto sulla brusca interruzione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, mentre Ettore Sequi, in collegamento da Washington, parla delle conseguenze sullo Stretto di Hormuz, e sull’economia globale, della nuova crisi.

sat/azn

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