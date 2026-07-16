Sam Neill, svelata la causa della morte: star di ‘Jurassic Park’ vittima di una polmonite

(Adnkronos) –

Sam Neill, celebre attore neozelandese protagonista del film ‘Jurassic Park’ (1993), è morto a 78 anni per una polmonite. A confermare la causa del decesso è stato oggi il suo storico agente Philip Grenz, dopo alcune informazioni errate circolate nei media nei giorni successivi alla scomparsa. La famiglia dell’attore aveva definito la morte “improvvisa e inaspettata”. Neill è deceduto lunedì scorso in un ospedale di Sydney, in Australia, lasciando quattro figli e otto nipoti.

L’attore aveva raccontato nel 2023 di aver affrontato un linfoma non-Hodgkin, una forma di tumore del sangue diagnosticata alcuni anni prima. Nei mesi precedenti alla morte, però, aveva annunciato di essere in remissione e i familiari hanno confermato che era rimasto libero dal cancro. “Sam è morto per una polmonite. Prima di ammalarsi aveva combattuto con coraggio contro il linfoma e lo aveva sconfitto grazie alla terapia CAR-T”, ha dichiarato Grenz, spiegando che Neill aveva continuato a lavorare intensamente: nell’ultimo anno aveva infatti girato quattro progetti consecutivi, destinati a uscire nei prossimi mesi.

Nato in Irlanda del Nord e cresciuto in Nuova Zelanda, Sam Neill era conosciuto anche per la sua grande riservatezza. “Era un uomo estremamente privato, che detestava attirare l’attenzione”, ha ricordato il suo agente, aggiungendo che la famiglia organizzerà una cerimonia privata nella sua fattoria in Nuova Zelanda in una data ancora da stabilire.

La notizia della sua morte ha suscitato numerosi omaggi dal mondo del cinema e della politica. L’attrice Laura Dern, sua compagna di set in “Jurassic Park”, lo ha ricordato come “un amico amato per tutta la vita”. L’attrice australiana Toni Collette lo ha definito un “eroe”, una “leggenda” e una “persona speciale”, mentre il primo ministro neozelandese Christopher Luxon ha parlato di “uno dei grandi atttori”. Anche Steven Spielberg, regista di “Jurassic Park”, ha voluto rendere omaggio all’attore: “Sam Neill era un interprete eccezionalmente collaborativo e un professionista con cui ho amato lavorare: Con Laura Dern e Jeff Goldblum resteremo sempre una famiglia Jurassic”.

Durante una carriera durata oltre cinquant’anni, Neill ha accumulato più di 150 partecipazioni tra cinema e televisione. Oltre al ruolo del paleontologo Alan Grant in “Jurassic Park”, ha recitato in pellicole come “Lezioni di piano”, “Caccia a Ottobre Rosso”, “Ore 10: calma piatta”. Ha inoltre conquistato il pubblico televisivo con la partecipazione alla serie “Peaky Blinders”.

Le sue ultime apparizioni arriveranno anche dopo la sua morte: l’attore sarà presente nei film “Godzilla x Kong: Supernova” e “The Last Resort”, previsti per il 2027. Nel 2023, nella sua autobiografia “Did I Ever Tell You This?”, aveva raccontato il rapporto con la malattia e con il tempo che gli restava. “Non ho paura di morire”, aveva detto in un’intervista alla Bbc. “Quello che non voglio è smettere di vivere, perché mi piace davvero vivere”. Una frase che riassume lo spirito di un artista che, fino agli ultimi mesi, aveva continuato a considerare la vita come una grande avventura. (di Paolo Martini)