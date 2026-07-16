Ultime News

16 Lug 2026 Data Center: “Non si può piegare il territorio agli interessi di un investitore privato”
16 Lug 2026 Colpo Celik per la Juve, il turco ha già sostenuto le visite mediche e firmerà un triennale
16 Lug 2026 Rimini, incendio in hotel e Gabicce Mare: soccorsa una donna
16 Lug 2026
Leclerc: “Se la Ferrari non vincesse il titolo, sarei contento lo vincesse Antonelli, mi rivedo in lui’
16 Lug 2026 Le Atp Finals si disputeranno a Torino anche nel 2027
Nazionali

Sanremo, nuovo regolamento: il vincitore dei Giovani direttamente tra i Big

(Adnkronos) –
A Sanremo 2027 non ci sarà una sezione Nuove Proposte. Il vincitore di Sanremo Giovani gareggerà direttamente con i Big nel festival di febbraio. La notizia, che era nell’aria, è stata pubblicata oggi anche da Dagospia.  

D’altronde, nella formula totalmente rinnovata del regolamento del festival di De Martino, con tutti i Big sul palco tutte le sere, e con la novità della serata ‘Performance’ che servirà anche a selezionare il rappresentante italiano all’Eurovison Song Contest, era intuibile che il nuovo direttore artistico scegliesse di rinunciare ad uno spazio separato per le Nuove Proposte, valorizzando invece il meccanismo vincente (testato in anni recenti anche da Claudio Baglioni e Amadeus) con i Giovani direttamente in gara tra i Big. Meccanismo che ha portato negli ultimi anni al successo di nomi come Mahmood, Tananai e Clara.  

A quanto apprende l’Adnkronos, i finalisti di Sanremo Giovani che si sfideranno i 18 dicembre in prima serata su Rai1, saranno 6, di cui 3 provenienti dal concorso Area Sanremo e tre dalla selezione della commissione musicale del festival guidata da De Martino. 

Non è ancora noto quale sarà il format con cui si arriverà ai finalisti ma sarà molto verosimilmente ospitato nella fascia dell’access prime, che vede grande protagonista De Martino da due anni con ‘Affari Tuoi’. In Rai, bocche cucite sulla formula scelta che potrebbe essere uno spazio ex novo oppure uno spin off di ‘Affari Tuoi’.  

Una cosa è certa: la notizia dell’ingresso del vincitore di Sanremo Giovani direttamente tra i Big, farà felici anche i discografici, visto che il presidente della Fimi, Enzo Mazza, in un’intervista all’Adnkronos del 7 luglio scorso, l’aveva auspicato: “Mi auguro che si torni alla formula che permette ai vincitori di Sanremo Giovani di accedere direttamente alla gara dei Big e non in una gara separata delle Nuove Proposte”.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...