Ultime News

17 Lug 2026 Youssef Abdelaziz: lunedì mattina i funerali del 19enne nella comunità islamica di Crema
17 Lug 2026 Furgone tampona un camion in A21, feriti gravemente due uomini
17 Lug 2026 Musica protagonista nel weekend con Luppolo in Rock, Summer Festival e Crema 4 Music
17 Lug 2026 Centrale Unica di Continuità Assistenziale: novità per Cremona dal 22 luglio
17 Lug 2026 Maltempo, sale a 60 il numero degli alberi caduti. Partita richiesta stato calamità
Nazionali

Napoli, infortunio per Buongiorno: salta il ritiro

(Adnkronos) –
Infortunio per Alessandro Buongiorno. Oggi, venerdì 17 luglio, il Napoli ha comunicato che il difensore azzurro sarà costretto a saltare il ritiro pre-campionato a causa di un problema fisico al ginocchio destro, emerso durante le prime visite mediche della stagione e che già ne aveva condizionato il finale dell’annata scorsa. 

“In considerazione di problematiche emerse nell’ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato”, ha scritto il Napoli con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiale, “il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro”. 

A questo punto per Buongiorno si potrebbero allungare i tempi di recupero. Il difensore è da considerare a rischio per la prima giornata di campionato, in programma il weekend del 23 agosto, con il Napoli che sarà impegnato in trasferta a Marassi contro il Genoa. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...