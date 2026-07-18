Mazzi “La sicurezza è un punto di forza dell’Italia per attrarre turisti”

ACI CASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) – “La sicurezza è un aspetto che ha molto peso anche sull’attrattività dei luoghi per i turisti internazionali. L’Italia è, tra l’altro, il Paese più sicuro verso il quale il turista del mondo ha la maggior percezione di sicurezza, e quindi partiamo da una posizione di vantaggio”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, a margine della seconda giornata degli “ECR Party European Awareness Days”, dal titolo “Un Mediterraneo più sicuro per un’Europa più forte”, in provincia di Catania. “La Sicilia ha un altro grande vantaggio: Catania, la Sicilia, e tutta quest’area, che ha una forza attrattiva nei confronti del turismo molto, molto elevata”, ha aggiunto Mazzi.

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