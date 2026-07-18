Ultime News

18 Lug 2026 Tragedia nell’Adda: in vacanza dal Portogallo, lo zio aveva tentato di salvare fratello e nipote
18 Lug 2026 West Nile Virus, Cremona zona endemica. L’Avis: “Sangue sicuro, le donazioni proseguono”
18 Lug 2026 Fondo di solidarietà comunale, a Cremona mancano all’appello 4,7 milioni
18 Lug 2026 Duplice tragedia nelle acque dell’Adda a Rivolta: morti zio e nipote di 4 anni
18 Lug 2026 Strade pulite e canottieri popolate, dopo il nubifragio Cremona ritrova i suoi spazi
Nazionali

Milano, incendio in appartamento: un morto e diversi intossicati

(Adnkronos) – Un incendio è divampato oggi poco dopo le 19.30 a Milano in via Padre Placido Riccardi 23 quartiere Palmanova, in un appartamento al sesto piano. Si registrerebbe una vittima, probabilmente una donna, e alcuni intossicati. Lo stabile è stato totalmente evacuato. Sei i mezzi del Comando dei vigili del fuoco di via Messina giunti in pochissimi minuti sul luogo dell’incendio, ancora al lavoro per domare le fiamme che hanno avvolto l’immobile. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...