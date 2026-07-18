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Musumeci “Accendere riflettori su stragi ’92, non esclusi coinvolgimenti dolosi”

ACI CASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) – “Sulle stragi c’è un lavoro intenso da parte della Commissione Antimafia. Dobbiamo necessariamente scavare tra le pieghe di una realtà complessa che non esclude coinvolgimenti dolosi, anche di parte delle Istituzioni. Abbiamo il dovere di accendere un riflettore su quello che è accaduto negli anni delle stragi ma anche prima. I giovani di oggi hanno il diritto e il dovere di sapere”. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, intervenendo alla seconda giornata degli “ECR Party European Awareness Days”, dal titolo “Un Mediterraneo più sicuro per un’Europa più forte”, in provincia di Catania.
xn5/col3/mca2

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