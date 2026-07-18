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Roggero condannato, Enrico Ruggeri interviene: scoppia polemica con Luisella Costamagna

(Adnkronos) – “Il caso di Mario Roggero è complesso e controverso”. Ha esordito così Enrico Ruggeri sul suo profilo X intervenendo sulla vicenda del gioielliere, detenuto da ieri nel penitenziario del milanese dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo.  

“Qualsiasi opinione è lecita, anch’io ascolto e rifletto. Ma che quelli che difendevano il green pass si appellino allo ‘stato di diritto’ mi sembra quantomeno ridicolo”, ha scritto il cantante di ‘Mistero’.  

 

 

Alle sue parole ha replicato senza mezzi termini Luisella Costamagna: “Se quelli che scrivono queste cose non avessero fatto ‘Quello che le donne non dicono’ o ‘Il mare d’inverno’ mi vergognerei per loro. O forse mi vergogno per loro lo stesso”. Un attacco diretto al quale Ruggeri ha replicato accusando la giornalista di offese gratuite: “Solita procedura, offese senza entrare nel merito”.  

Il cantautore spiega: “Io ho difeso le mie idee pagando un prezzo molto alto, mentre c’è chi per aver fatto da cassa di risonanza a quel sistema ha avuto in cambio ingaggi, trasmissioni, ospitate… siamo sicuri che devo vergognarmi io?”.  

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