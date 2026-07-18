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Roggero, Salvini “Sarei orgoglioso di poterlo candidare”

BOLLATE (MILANO) (ITALPRESS) – “Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare. Però stiamo approfondendo tutti i profili giuridici del caso”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dopo aver incontrato nel carcere di Bollate Mario Roggero.

sat
(fonte video: Lega)

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