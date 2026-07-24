Terremoto nella Lega, Simona Sommi e Luca Girelli aderiscono a Futuro Nazionale

Prime clamorose defezioni dalla Lega di Cremona in direzione di Futuro Nazionale: a dare le dimissioni dal Carroccio nelle scorse ore sono stati Simona Sommi e Luca Girelli, la prima una dei nomi più in vista del partito di Salvini a Cremona (per cinque anni capogruppo della Lega in Consiglio comunale nella scorsa consiliatura, già membro eletto del Direttivo cittadino di Cremona e responsabile regionale del Dipartimento Istruzione della Lega Lombarda); il secondo già assessore al Bilancio e consigliere comunale a Ostiano, membro eletto del Direttivo provinciale della Lega di Cremona e già membro eletto del Direttivo cittadino di Cremona.

I due si erano da tempo distanziati dalla Lega, ma nei mesi scorsi avevano negato un loro passaggio tra i ranghi del Generale.

“Non esistono più le condizioni per proseguire il percorso politico che ci ha visto impegnati costantemente per anni, mentre la Lega a livello locale è ferma. Da ormai due anni la Segreteria Provinciale non accetta alcun confronto, non coinvolge i militanti e i sostenitor”, afferma Simona Sommi.

“La gestione del partito a livello locale si caratterizza per il rifiuto della condivisione, della democrazia e del merito. Più volte abbiamo evidenziato la necessità di un congresso cittadino, ma la risposta è sempre stata negativa attraverso un silenzio assordante.

“Facciamo presente, inoltre, che la stessa Segreteria Provinciale non sta rispettando la delibera del Consiglio Federale della Lega di febbraio, che indicava un termine ultimo per i congressi di sezione al 30 giugno 2026”, aggiunge Sommi a nome di entrambi.

Duro l’attacco ai dirigenti locali: “Fare politica e lavorare sul territorio in queste condizioni non è più accettabile per noi, nonostante la vicinanza dei vertici nazionali, che non hanno tuttavia risolto le criticità che da anni avevamo segnalato.

Facciamo oggi una scelta di campo netta, dopo aver constatato come la linea della Lega sia progressivamente cambiata, soprattutto dopo il congresso regionale in Lombardia.

Abbiamo scelto Futuro Nazionale perché abbiamo trovato un progetto politico serio, aperto e in crescita. Ringraziamo Paolo Italia per la fiducia e la stima con cui ci ha accolti.

Metteremo a disposizione del movimento la nostra esperienza e le nostre competenze con rinnovato entusiasmo e con la volontà di contribuire concretamente alla costruzione di una proposta politica credibile per il nostro territorio”, concludono i due esponenti.

Il referente provinciale di Futuro Nazionale, Paolo Italia, commenta così il loro ingresso nel movimento: “Accogliamo con grande soddisfazione Simona Sommi e Luca Girelli. La loro adesione rappresenta un valore aggiunto per Futuro Nazionale, non solo per il percorso politico e amministrativo che hanno maturato, ma soprattutto per la credibilità e il radicamento che hanno dimostrato sul territorio.

Futuro Nazionale non nasce per raccogliere scontenti, ma per costruire una proposta politica seria, pragmatica e aperta a chi crede ancora che il confronto, la partecipazione e la competenza debbano essere il fondamento dell’impegno pubblico.

“In queste settimane sempre più persone stanno guardando con interesse al nostro progetto. Tra queste vi sono anche amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni e cittadini impegnati nella vita pubblica che condividono la nostra idea di politica.

Continueremo a dialogare con tutti coloro che condividono questo metodo, senza polemiche e senza guardare da dove arrivano, ma a dove vogliono andare. L’obiettivo è costruire una classe dirigente competente, radicata nei territori e capace di offrire risposte concrete alle comunità locali”.

“L’adesione di Simona e Luca -conclude Italia – rappresenta un passo importante in questo percorso di crescita, che nelle prossime settimane vedrà ulteriori iniziative e nuove energie unirsi al nostro progetto”.

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