Fedeli e Carotti dopo i fatti di Bologna: “Incomprensibile il sostegno di Virgilio a Lepore”

Si fa sempre più acceso il tema della sicurezza, dopo gli attacchi della Lega di Cremona al sindaco Andrea Virgilio che ha sottoscritto una lettera di solidarietà al collega di Bologna Lepore per i tragici fatti dei giorni scorsi che hanno portato alla morte di Abderrahim Fakir. All’attacco della capogruppo in consiglio comunale per la Lega Jane Alquati si aggiunge oggi quello di Fratelli d’Italia con i consiglieri comunali Matteo Carotti e Luca Fedeli.

“Si tratta di una scelta politicamente e istituzionalmente gravissima, che non possiamo condividere”, affermano in una nota. Un Sindaco ha il dovere di difendere le istituzioni, di contribuire ad abbassare i toni e di richiamare tutti al rispetto della legge. Matteo Lepore ha invece scelto di chiamare un’intera città in piazza mentre erano ancora in corso gli accertamenti sulla vicenda, alimentando una mobilitazione che non aveva come obiettivo la ricerca della verità, bensì quello di individuare fin da subito un colpevole. Una scelta profondamente sbagliata che ha finito per esasperare gli animi”.

“Bologna è stata teatro di una vera e propria guerriglia urbana, con devastazioni, violenze, assalti alle Forze dell’Ordine e agenti costretti a fronteggiare per ore la furia di centri sociali, antagonisti e gruppi di violenti. Donne e uomini in divisa sono stati esposti a rischi gravissimi mentre cercavano unicamente di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

“È davvero incomprensibile che il Sindaco di Cremona abbia scelto di schierarsi dalla parte di chi porta una responsabilità politica così evidente nella gestione di quei fatti.

“Ancora più sorprendente è questa presa di posizione se si considera che Cremona conosce bene cosa significhi la violenza dei centri sociali”, affermano i due esponenti ricordano le scene di guerriglia urbana avvenute a Cremona 11 anni fa.

“In uno Stato di diritto la verità si accerta nelle sedi competenti, non nelle piazze e tantomeno sotto la pressione di manifestazioni che finiscono inevitabilmente per delegittimare l’operato delle Forze dell’Ordine ancora prima che i fatti siano stati definitivamente ricostruiti”.

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