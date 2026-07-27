ZIS agroalimentare: anche Guidesi a Cremona per il confronto con l’associazione “Assieme”

Bocche cucite sull’importante confronto per il futuro della ZIS (Zona di Innovazione e Sviluppo) dedicata all’agroalimentare, tenutosi in mattinata presso la sede dell’Amministrazione provinciale di Cremona. Entro il 30 novembre dovrà essere presentato il piano strategico che coinvolge le province di Cremona, Lodi, Brescia e Mantova: si lavora per arrivare al traguardo uniti, ma gli ostacoli non mancano.

All’incontro erano presenti, tra gli altri, l’assessore regionale Guido Guidesi, accompagnato da Armando De Crinito, Direttore Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia. Presenti anche il presidente della Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, Giandomenico Auricchio, il presidente della Provincia Roberto Mariani, i rappresentanti delle cinque università coinvolte e l’associazione “Assieme”, che riunisce le categorie economiche territoriali.

Un incontro atteso anche per recuperare il rapporto con tutti i soggetti istituzionali e i rappresentanti delle categorie coinvolti in un progetto che si sta rivelando particolarmente impegnativo. Non tanto per le difficoltà legate a uno strumento innovativo e amministrativamente complesso (che coinvolge più di 40 realtà), ma soprattutto per le perplessità avanzate da “Assieme”, che già nell’aprile scorso aveva parlato di «occasione mancata» e di «zone grigie da ridefinire».

Ed era stata proprio “Assieme”, per voce del presidente degli industriali Maurizio Ferraroni, a chiedere un incontro di approfondimento alla presenza dell’assessore Guidesi. L’incontro si è concretizzato questa mattina, ma i cui esiti sembra non siano stati particolarmente positivi. La distanza resta: il Masterplan della ZIS SAIL (Sistemi AgroIndustriali della Lombardia), che ha l’obiettivo di rafforzare competitività, ricerca, formazione e innovazione lungo l’intera filiera agroalimentare, sconterebbe un peccato originale. Secondo le associazioni, infatti, le imprese rappresentano il contesto operativo e devono essere messe al centro del progetto. Le chiusure su questo aspetto erano ritenute eccessive, tanto che “Assieme” aveva ipotizzato di presentare un Masterplan alternativo, un’idea che al momento sembra tramontata. Si tratta di una posizione che vede unite le associazioni di categoria, escluse Confcooperative e Apindustria.

Difficile conoscere i dettagli del confronto di questa mattina: attorno agli esiti resta la massima discrezione. Rimane l’apprezzamento per uno strumento, la ZIS, ritenuto valido, così come la volontà da parte di tutti di trovare un accordo. L’assessore Guidesi si è detto pronto a mediare per giungere a una soluzione, confermando la propria apertura al confronto e restando in attesa di una sintesi delle richieste di “Assieme”, documento che dovrebbe essere inviato entro i prossimi giorni.

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