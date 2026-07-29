Calendario Juvi, la prima sul nuovo parquet del PalaRadi con la Valtur Brindisi

Prenderà il via sul nuovo parquet del PalaRadi la stagione della Ferraroni Juvi Cremona. L’esordio della squadra di Marco Cardani sarà subito di alto livello contro la Valtur Brindisi, una delle formazioni accreditate per un ruolo da protagonista nel campionato di Serie A2. Il calendario non concede tregua agli oroamaranto. Alla prima casalinga seguirà infatti la trasferta sul parquet della Victoria Libertas Pesaro, altra società storica della pallacanestro italiana e tra le candidate ai piani alti della classifica.

La Juvi tornerà quindi al PalaRadi domenica 11 ottobre quando ospiterà la Libertas Livorno. Successivamente affronterà due trasferte consecutive, prima sul campo della Paperdì JuveCaserta e poi nella prima di nove infrasettimanali contro la Wegreenit Urania Milano. Il 25 ottobre si torna in casa per la sfida con Lumos Pistoia Basket. Il girone di andata si chiuderà il 3 gennaio ancora al PalaRadi contro Montecatini, mentre il ritorno si aprirà a Mestre il 10 gennaio. Un’altra big sarà di scena al PalaRadi nella sfida che chiuderà la stagione regolare, la Flats Service Fortitudo Bologna.

La stagione regolare scatterà domenica 27 settembre e si concluderà domenica 25 aprile, dopo 38 giornate tra gare di andata e ritorno. Il calendario prevede nove turni infrasettimanali, tutti di mercoledì (21 ottobre, 11 novembre, 16 dicembre, 23 dicembre, 30 dicembre, 20 gennaio, 3 febbraio, 7 aprile e 14 aprile), oltre alla tradizionale pausa natalizia del 27 dicembre e alla sosta per le Final Four di Coppa Italia del 14 marzo. Sono inoltre previste due finestre dedicate agli impegni delle nazionali.

Confermata l’applicazione del calendario asimmetrico, quindi con le gare del girone di ritorno che, a parità di turno di campionato, non coincidono con quelle dell’andata, ma la formula resta invariata. La squadra che chiuderà al primo posto conquisterà la promozione diretta in Serie A, mentre le formazioni classificate dal secondo al settimo posto accederanno ai playoff. Le squadre dall’ottava alla tredicesima posizione disputeranno invece i play-in, che assegneranno gli ultimi due posti nel tabellone promozione.

Nella parte bassa della classifica, le squadre classificate al 14° e 15° posto manterranno la categoria senza disputare ulteriori spareggi. Le formazioni dal 16° al 19° posto saranno invece impegnate nei playout, mentre l’ultima classificata retrocederà direttamente in Serie B Nazionale.

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