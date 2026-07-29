Stefano Moro tricolore nel Keirin: l’Arvedi Cycling protagonista agli Assoluti su pista

Stefano Moro sale sul gradino più alto del podio ai Campionati Italiani Assoluti di ciclismo su pista, in corso al Velodromo Francone di San Francesco al Campo, in provincia di Torino. Il bergamasco dell’Arvedi Cycling ha conquistato la maglia tricolore nel Keirin Elite, imponendosi davanti a Matteo Bianchi e Nicolò Callegaro.

Moro ha gestito con lucidità una finale segnata anche dalla caduta che, nell’ultima curva dell’ultimo giro, ha coinvolto Stefano Minuta, Mattia Predomo e Fabio Del Medico. Per l’atleta dell’Arvedi Cycling il titolo individuale si aggiunge all’argento conquistato nella Velocità a squadre con Fabio Del Medico e Stefano Minuta. Il terzetto delle Fiamme Azzurre ha chiuso in 38”017, alle spalle di Pietro Bertagnoli, Matteo Bianchi e Mattia Predomo.

Un’altra maglia tricolore è arrivata grazie alla cremasca Miriam Vece. L’atleta delle Fiamme Oro ha vinto il Keirin Elite femminile, precedendo la casalasca Elena Bissolati che corre per la Biesse Carrera Premac e la compagna di squadra Matilde Cenci.

Per Vece si tratta del secondo titolo italiano conquistato in questa edizione degli Assoluti. Nella giornata inaugurale aveva infatti vinto anche la Velocità a squadre insieme a Rachele Barbieri, Matilde Cenci e Martina Fidanza. Per lei anche il bronzo nell’Inseguimento a squadre con Valentina Basilico, Elena Bissolati e Sara Fiorin.

Buoni risultati anche per gli atleti della Solme Olmo Arvedi. Matteo Fiorin ha conquistato il titolo italiano nell’Omnium Elite al termine delle quattro prove di Scratch, Tempo Race, Eliminazione e Corsa a punti. Il brianzolo ha chiuso con 154 punti, appena tre in più del compagno di squadra Niccolò Galli, secondo con 151. Terzo Davide Stella con 145.

Galli ha inoltre ottenuto l’argento nell’Inseguimento a squadre insieme a Francesco Lamon, Renato Favero e Davide Boscaro. Il quartetto ha chiuso in 4’07”264, alle spalle di Christian Fantini, Matteo Fiorin, Etienne Grimod e Alessio Magagnotti, vincitori in 4’06”404.

I Campionati Italiani proseguono fino a giovedì 30 luglio con le ultime prove Elite e l’assegnazione delle restanti maglie tricolori.

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