66 anni di matrimonio: la sorpresa per Luigia e Mario nella RSA di Castelverde

L’amore non conosce limiti e ostacoli, una frase ricorrente ma troppo spesso non praticata, che Luigia e Mario sembrano invece conoscere bene. 91 anni lui, 88 lei, hanno festeggiato il loro 66esimo anniversario di matrimonio nella RSA Opera Pia di Castelverde, dove Luigia, detta Ginetta, risiede.

Per lei non era una sorpresa l’arrivo di Mario, che con l’aiuto delle figlie la va a trovare praticamente sempre, e ogni volta la routine è la stessa: lentamente si avvicina, le dà un bacio e si siede accanto a lei.

In occasione dell’anniversario però, la sorpresa è arrivata grazie all’aiuto dei dipendenti dell’Opera Pia: una piccola festa, preceduta dalla messa presieduta da Don Rasoli, che la stessa Ginetta non si aspettava: “Questa è una sorpresa indimenticabile. Dei miei 66 anni di matrimonio vi dico che chi si è voluto bene veramente, non si dimentica nulla, per noi è cosi. Abbiamo tantissimi ricordi gioiosi e bellissimi”.

Mario, in 66 anni di matrimonio, ha tanti ricordi legati alla moglie, ma il primo che gli viene in mente risale a tempi diversi, senza cellulari e telefoni. Racconta così Mario, con la voce spezzata dall’emozione: “Mi ricordo ancora oggi il marciapiede che usavo per passare davanti alla bottega dove lavorava, ero lì ogni giorno” racconta commosso.

Durante la messa sono state nuovamente benedette le fedi nuziali e, al termine della funzione, i due hanno ricevuto in regalo una loro foto insieme, scattata nel giardino della RSA.

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