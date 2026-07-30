Dal 1 settembre aumento in vista per i biglietti del bus del Trasporto Pubblico Locale

L’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Mantova e Cremona ha confermato l’aumento delle tariffe da settembre. Ritocchi anche ad abbonamenti e altri titoli di viaggio. Intanto prende forma il nuovo bando per l’affidamento del servizio nel bacino cremonese. L’utilizzo degli autobus nel Cremonese costerà di più a partire dal 1° settembre. L’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Mantova e Cremona ha infatti confermato l’adeguamento delle tariffe, recependo le indicazioni della Regione Lombardia. L’entità definitiva del rincaro non è ancora stata fissata, ma è già certo che sarà superiore all’1,85% indicato dalla Regione: l’aumento minimo sarà di 10 centesimi.

Il biglietto ordinario, che oggi costa 1,60 euro, subirà quindi un ritocco verso l’alto, così come tutti gli altri titoli di viaggio, dagli abbonamenti ai carnet. L’Agenzia spiega che l’aggiornamento delle tariffe era ormai inevitabile: i prezzi sono fermi da circa tre anni, mentre i costi di gestione, in particolare quelli energetici, sono aumentati in maniera significativa. Senza il rincaro, le risorse necessarie avrebbero dovuto essere reperite dai Comuni soci e dai gestori del servizio. Parallelamente all’aumento delle tariffe, l’Agenzia sta lavorando alla gara che assegnerà il servizio di trasporto pubblico locale nel bacino di Cremona e Mantova per almeno i prossimi otto anni. Il bando dovrebbe essere pubblicato nei primi mesi del 2027 e sarà organizzato in tre lotti distinti: Cremona, Crema e Mantova.

La scelta dei tre lotti è stata definita dopo un’analisi economica che ha individuato questa soluzione come la più sostenibile. Secondo le stime dell’Agenzia, consentirà di gestire circa 16,6 milioni di chilometri di servizio con un costo complessivo di 54,3 milioni di euro, inferiore rispetto all’ipotesi di una suddivisione in due soli lotti.

Per quanto riguarda il territorio cremonese, il nuovo affidamento punta a mantenere e migliorare l’efficienza della rete, mentre sul fronte tariffario è prevista anche una revisione del sistema dei titoli di viaggio. Tra le novità allo studio c’è l’introduzione del biglietto integrato bus-treno, già sperimentato nell’area milanese, oltre a una nuova gamma di abbonamenti che comprenderà formule settimanali, mensili e annuali, con una tariffa dedicata agli under 26 e la possibilità di introdurne una anche per gli over 65.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere il servizio più moderno e integrato, cercando al tempo stesso di garantire la sostenibilità economica del trasporto pubblico in un contesto di costi sempre più elevati.

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