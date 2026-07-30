Piadena Drizzona, la bomba era una copia perfetta ma vuota: nessun brillamento

Tutto risolto, al termina di quella che potremmo considerare una piccola beffa, chissà quanto volontaria.

A Piadena Drizzona, in via Falchetto, era stato predisposto un articolato piano di sicurezza per il ritrovamento di un presunto ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

Lo stesso era stato ritrovato in zona Drizzona in un giardino privato nella giornata di mercoledì e giovedì era tutto predisposto per il brillamento.

Sul posto erano presenti la Polizia Locale, i Carabinieri e gli artificieri del Genio Guastatori di Cremona, pronti a intervenire. Come previsto dai protocolli di sicurezza, era stata disposta anche l’evacuazione dell’area interessata, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità dei residenti in vista dell’eventuale operazione di disinnesco e brillamento.

Le verifiche effettuate dagli specialisti hanno però chiarito la reale natura del ritrovamento: l’oggetto era effettivamente un involucro metallico riconducibile a un ordigno, ma risultava completamente privo di materiale esplosivo. Di conseguenza, non si è reso necessario procedere con il brillamento.

Una volta accertata l’assenza di pericolo, l’evacuazione è stata revocata e i cittadini hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni.

L’episodio si è quindi concluso senza conseguenze e senza la necessità di far esplodere l’ordigno.

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