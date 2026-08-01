E’ morta a 75 anni Luisa Tinelli, stimata prof dell’Aselli e animatrice culturale

E’ morta nel pomeriggio di sabato 1° agosto all’età di 75 anni Luisa Tinelli, stimata docente di filosofia, per lunghi anni al Liceo Aselli, e molto attiva in diversi ambiti di impegno sociale e culturale, oltre che politico, avendo tra l’altro ricoperto la carica di vicesindaco a Stagno Lmbardo. Era ricoverata da alcuni giorni all’Hospice dell’ospedale di Cremona.

A darne notizia il sito della Diocesi di Cremona che ne ricorda l’impegno in diversi gruppi e associazioni, da Azione Cattolica diocesana di cui è stata anima brillante e appassionata, all’Associazione dei docenti cattolici.

Negli anni è stata anche un punto di riferimento sempre presente per gli addetti alla Comunicazione diocesana: con la sua saggezza nei momenti della programmazione, con la vivacità del suo pensiero, con la sua scrittura profonda e stimolante spesso ritrovata su Riflessi Magazine, il mensile a cui non ha mai fatto mancare il suo sostegno e la sua disponibilità.

Le esequie saranno celebrate nella mattinata di martedì 4 agosto nella chiesa parrocchiale di Stagno Lombardo.

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