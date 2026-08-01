Tragedia della strada a San Vito di Casalbuttano: muore una 56enne cremonese

Una donna di 56 anni, cremonese, ha perso la vita ieri venerdì 31 luglio in tarda serata in uno scontro fra tre auto avvenuto sulla sp 86, in località san Vito di Casalbuttano. Sette le persone coinvolte, le altre sei sono state trasportate all’ospedale di Cremona in codice giallo.

Dalla ricostruzione effettuata dai Carabinieri di Castelverde e Casalbuttano intervenuti per i rilievi, sarebbe emerso che una BYD condotta da un 23enne residente in provincia di Brescia avrebbe invaso la corsia opposta impattando prima lateralmente contro una Bmw poi uscita di strada, e subito dopo contro una Kia Sportage sulla quale viaggiavano quattro donne. L’urto è stato devastante e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre le passeggere dall’abitacolo. Purtroppo per la 56enne non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto alle 23:30 circa, quando all’altezza di via Campagnola, la BYD che procedeva in direzione Cignone, per cause in corso di accertamento ha deviato verso sinistra entrando nella corsia opposta. Proprio in quel momento, da Cignone, arrivava la Bmw Serie1 condotta da un 34enne residente in provincia di Brescia. La Bmw è stata presa di striscio ed è finita nel campo laterale; peggio è andata per la vettura che la seguiva, la Kia, colpita frontalmente dalla BYD che ormai aveva invaso la corsia.

Sul posto sono prontamente arrivati i soccorsi, tre ambulanze e due automediche, ma nonostante i tentativi di rianimazione, la 56enne è spirata poco dopo l’impatto. Ferite in maniera non grave le altre tre donne sull’auto: la conducente 55enne, e altre due donne di 46 e 33 anni oltre a conducente e passeggera della BYD, una ragazza di 21 anni, bresciana.

Per i conducenti delle tre auto coinvolte sono stati richiesti gli accertamenti medici per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze.

Giuliana Biagi – Andrea Colla

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