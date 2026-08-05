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Cultura e spettacoli

Cremona Summer Festival, venerdì 7 agosto Franklin Trio in concerto

Dal 7 all'11 agosto, giovani musicisti si esibiranno a Cremona, unendo arte e tradizione liutaria in un evento unico

Il Franklin Trio
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Il Cremona Summer Festival 2026, promosso dalla Camera di Commercio di Cremona – Mantova – Pavia, prosegue con un nuovo appuntamento cameristico: venerdì 7 agosto, alle ore 19.30, la Sala Maffei di Cremona ospiterà il concerto del Franklin Trio, il recital dei docenti del Philadelphia International Music Festival – Vanoli Cremona (Pimf-Vanoli).

Sul palco si esibiranno la violinista Kimberly Fisher, il violoncellista John Koen e il pianista Mark Livshits, docenti del campus e musicisti della Philadelphia Orchestra.

L’appuntamento si inserisce nel percorso del Philadelphia International Music Festival – Vanoli Cremona, che dal 7 all’11 agosto porta a Cremona giovani musicisti tra i 13 e i 20 anni provenienti da tutto il mondo. Per un’intera settimana i giovani musicisti saranno impegnati in un fitto percorso didattico fatto di lezioni private, masterclass e prove d’insieme, affiancati non solo dai tre docenti della Philadelphia Orchestra protagonisti del concerto del 7 agosto – Kimberly Fisher, John Koen e Mark Livshits – ma anche da un corpo docente italiano, in un programma di alta formazione che unisce l’eccellenza orchestrale americana alla tradizione musicale italiana.

Diretto da Kimberly Fisher, Principal Second Violin della Philadelphia Orchestra, e presieduto da Sandy Marcucci, il festival è alla sua seconda edizione cremonese dopo il debutto del 2025, proseguendo una tradizione, quella del Philadelphia International Music Festival, che da oltre 25 anni forma giovani musicisti da tutto il mondo al fianco dei professori d’orchestra della Philadelphia Orchestra.

Il concerto del 7 agosto è il recital dei docenti del festival, aperto al pubblico cittadino, a ingresso libero e gratuito.

Accanto all’attività didattica, il festival è anche un’occasione di incontro con la città: sia i giovani allievi sia i genitori che li accompagnano avranno modo di visitare Cremona, scoprendone i luoghi simbolo della liuteria, il centro storico e le tradizioni cittadine, in un’esperienza che intreccia formazione musicale e scoperta del territorio.

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