Indice di sportività, l’analisi del PTS: “Provincia cremonese piccola, quindi più fragile”

L’indice di sportività del Sole 24 Ore curata da Pts Sport ha dato una fotografia della provincia cremonese che merita delle riflessioni. La provincia di Cremona perde undici posizioni rispetto al 2025 e scivola al 33° posto, un dato in cui incidono più fattori come il 43° posto per le strutture sportive e il 21° negli sport di squadra, anche se l’anno scorso in questa categoria Cremona era prima. In questa voce la valutazione è sulla stagione sportiva, quindi non incide del tutto la cessione del titolo della Vanoli nella pallacanestro a fine annata, un fattore che sicuramente si farà sentire l’anno prossimo.

A dare una chiave di lettura è Andrea Gianni, del PTS, l’azienda che si è occupata dello studio: “Per quanto riguarda la Vanoli, in qualche modo registriamo anche le cose che avvengono subito dopo la stagione, nel senso che in qualche modo l’accessione del titolo sportivo entra con dei malus, con dei bonus, poi è ovvio che il peso grosso del basket che non c’è più lo si vedrà l’anno prossimo”.

L’andamento della provincia potrebbe preoccupare, in calo negli ultimi anni, ma è normale specifica Gianni: “È evidente che l’andamento di Cremona in questi ultimi anni è stato piuttosto fluttuante, nel senso che siamo passati da un quinto posto a un undicesimo, poi siamo risaliti un po’, adesso siamo andati gradualmente in basso. Il modo in cui è costruito l’indice fa risentire molto delle dimensioni della provincia, per cui Cremona, che è più piccola di altre province italiane, può essere più vulnerabile e ha un dato più volatile”.

Inutile girarci intorno quindi, la retrocessione della Cremonese, la sparizione della Vanoli e le recenti annate di Vbc e Offanengo pesano in più fattori: “Se una provincia perde in un solo anno 20 posizioni in una famiglia di indicatori come quello degli sport in società, significa che qualcosa di grosso è successo e se uno pensa ai tre principali sport di squadra, ovvero il calcio, il basket e la pallavolo, credo che qualsiasi cremonese sappia che cosa è successo negli ultimi anni”.

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