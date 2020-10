E’ stato un 34enne straniero, residente a Robecco d’Oglio, ieri pomeriggio, ad investire con la sua Mitsubishi un ciclista di 71 anni a Zelo, all’altezza del semaforo sulla Paullese. I due mezzi viaggiavano nella stessa direzione quando c’è stato il contatto sulla provinciale 181. L’anziano è stato ricoverato all’ospedale di Lodi per le gravi ferite riportate. Le sue condizioni sono critiche, ma per fortuna non versa in pericolo di vita. Il traffico è andato letteralmente in tilt sull’ex statale 415 con code in entrambe le direzioni di marcia (verso Milano e verso Crema). Sul posto gli agenti della polizia locale dell’Unione Nord Lodigiano e il personale della Croce bianca di Paullo e dall’automedica dell’ospedale di Lodi.