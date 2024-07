Pomeriggio da dimenticare, oggi, per il titolare dell’Eurasia Europa Store di via Dante 77 a Cremona. L’uomo, un cinese di 36 anni, è stato colpito più volte al volto da un cliente che una volta entrato nel negozio etnico ha aperto una busta di salsa piccante, tentando poi di non pagare il prodotto. Ne è nata una discussione culminata con un paio di pugni sferrati al negoziante da parte del ragazzo, un italiano poco più che ventenne. Il giovane, che ha tentato di andarsene, è stato fermato da un amico del titolare che in quel momento era alla cassa. E intanto è scattata la chiamata alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura che hanno identificato il giovane, che ha poi dovuto pagato la merce. Il titolare del negozio, a cui sanguinavano naso e bocca, è stato medicato sul posto. Ha fatto sapere che sporgerà denuncia.

Sara Pizzorni

