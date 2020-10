Proseguono le attività di informazione e formazione previste per il miglioramento della qualità dell’aria, non solo per i veicoli, ma anche per gli impianti termici. Il Comune e la Provincia di Cremona, con la collaborazione dei Gruppi installatori-manutentori-impianti idraulici di Cremona e provincia, l’Ordine dei professionisti di Cremona e provincia e Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali) di Cremona organizzano un incontro informativo che si terrà venerdì 16 ottobre, dalle 18.15 alle 20.15, in Sala Zanoni (via del Vecchio Passeggio 1).

Un’occasione di aggiornamento riguardanti le nuove disposizioni pubblicate sulla nuova DGR 3502/2020 in materia di manutenzione, controllo, installazione, esercizio e ispezione degli impianti termici a gas e biomassa legnosa. Interverranno l’Assessore alla Mobilità sostenibile e all’Ambiente Simona Pasquali, Mara Pesaro, Direttore del Settore Sviluppo Lavoro, Area omogenea e Ambiente del Comune di Cremona, il Capo servizio Acqua, Aria, Cave della Provincia Massimo Cremonini Bianchi, il responsabile Ufficio impianti termici del Comune Lorenzo Magni e l’ispettore di impianti termici Damiano Ghisolfi.

L’incontro, che si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid-19, considerato che nella sala non potranno essere ospitati tutti gli interessati, potrà essere seguito in diretta streaming collegandosi al seguente indirizzo https://www.digiuni.it/live/.