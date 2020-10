Tornano le Conferenze della “Dante Alighieri”, che per martedì 22 ottobre propone un evento dal titolo Dante maestro di vita e le attese del Settimo Centenario della morte (1321 – 2021), che si svolgerà nel Salone Quadri del Comune a partire dalle 17. Dopo una introduzione del presidente dell’associazione, Angelo Rescaglio, sul tema della giornata, seguirà una proposta culturale del sindaco Gianluca Galimberti, con un breve commento al pensiero del Presidente Sergio Mattarella, espresso recentemente al Quirinale.

Si terrà poi la relazione accademica della professoressa Monica Bisi dell’Università Cattolica di Milano (dottore di ricerca in Storia e Letteratura dell’età moderna e contemporanea e ricercatore di Letteratura Italiana), con il tema: Dante… Poeta dell’umano (fa piacere annoverare pure la collaborazione della sede della ‘Cattolica’ di Cremona… alla vigilia dell’inaugurazione di una storica realtà, che fa onore alla nostra Città). Si terrà poi una lettura teatrale del “Canto V” dell’Inferno, con i personaggi di Paolo e Francesca, da parte di Jim Graziano Maglia. In conclusione, un Intervento Musicale, come messaggio di speranza e di fiducia nella realtà della Letteratura.