Lo aveva annunciato all’indomani dello svelamento dei big in gara, Michele Zocca, in arte Michelangelo, giovane vescovatino ormai autore e produttore musicale tra i più quotati in Italia. Sarà ancora una volta al Festival di Sanremo e lo farà firmando tre brani – così aveva dichiarato ufficialmente.

Ora però, mentre il carrozzone del Festival inizia a muoversi, emergono indiscrezioni che lo vorrebbero come firma del brano di una super favorita in gara. Michelangelo sarebbe infatti tra gli autori, insieme al fidato Blanco, della canzone di Giorgia. Già vincitrice nel ‘95 con la storica “Come Saprei”, torna al Festival dopo il sesto posto del 2003.

Sempre Michelangelo sarebbe dietro le quinte dei brani pronti per Sanremo di altri due big della musica italiana. Si tratta in particolare di Noemi e di Irama, entrambi i veterani del Festival che tornano con tanta voglia di rivalsa.

Michelangelo l’anno scorso sfiorò la vittoria: la sua era tra le firme della canzone di Geolier, classificatasi seconda dietro Angelina Mango. Nel ‘22 fece ancora meglio: salì sul gradino più alto del podio e sul palco dell’Ariston suonando il pianoforte con Mahmood e Blanco.

Ma il panorama autorale cremonese vanta altre eccellenze che potrebbero tornare a Sanremo. Il cremasco Davide Simonetta portò Mengoni alla vittoria nel 2023 con “Due vite”, il cremonese Edwyn Roberts firmò “Fai Rumore” di Diodato, canzone vincitrice nel 2020. Simone Bertolotti è un altro big, fra gli autori ormai presenza fissa in riviera.

